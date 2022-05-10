У четвер 12 серпня Україну поділять навпіл грози

За даними Укргідрометцентру в четвер, 12 серпня, в Україні очікується протилежно різна погода, в залежності від регіону. Якщо на сході і півдні синоптики прогнозують грози та дощі, то на заході буде сухо.

На сході Укргідрометцентр прогнозує зливи з градом і шквальним вітром. Варто підготуватися жителям Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Середня температура вдень + 26 ... + 28 градусів, вночі - +17 ... + 20.

Тим часом на Західній Україні буде хмарно з проясненням. Ні вдень, ні вночі опадів синоптики тут не прогнозують. Температура буде трохи нижче, ніж на сході - +23 ... + 25 градусів.

У Києві буде сухо, сонячно і спекотно. Денна температура повітря буде коливатися в межах +24 ... + 26 градусів. Можлива хмарність, проте дощів не буде.

Як зазначила синоптик Наталія Діденко, суху сонячну погоду в Україні 12 серпня буде визначати циклон Ельфі. На сході ж і півдні України дощі будуть створювати залишки атмосферного фронту.

Прогноз погоди в містах України на 12 серпня

Ужгород - + 25 ... + 27

Львів - + 23 ... + 25

Івано-Франківськ - +24 ... + 26

Тернопіль - + 24 ... + 26

Чернівці - + 24 ... + 26

Хмельницький - + 24 ... + 26

Луцьк - + 23 ... + 25

Рівне - + 24 ... + 26

Житомир - +24 ... + 26

Вінниця - + 25 ... + 27

Одеса - + 28 ... + 30

Миколаїв - + 28 ... + 30

Херсон - + 28 ... + 30

Сімферополь - + 28 ... + 30

Кропивницький - +25 ... + 27

Черкаси - + 25 ... + 27

Чернігів - + 25 ... + 27

Суми - + 26 ... + 28

Полтава - + 26 ... + 28

Дніпро - + 25 ... + 27

Запоріжжя - + 26 ... + 28

Донецьк - + 27 ... + 29

Луганськ - + 28 ... + 30

Харків - + 28 ... + 30

Київ - + 24 ... + 26