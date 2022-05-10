У четвер 12 серпня Україну поділять навпіл грози

За даними Укргідрометцентру в четвер, 12 серпня, в Україні очікується протилежно різна погода, в залежності від регіону. Якщо на сході і півдні синоптики прогнозують грози та дощі, то на заході буде сухо.
На сході Укргідрометцентр прогнозує зливи з градом і шквальним вітром. Варто підготуватися жителям Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Середня температура вдень + 26 ... + 28 градусів, вночі - +17 ... + 20.
Тим часом на Західній Україні буде хмарно з проясненням. Ні вдень, ні вночі опадів синоптики тут не прогнозують. Температура буде трохи нижче, ніж на сході - +23 ... + 25 градусів.
У Києві буде сухо, сонячно і спекотно. Денна температура повітря буде коливатися в межах +24 ... + 26 градусів. Можлива хмарність, проте дощів не буде.
Як зазначила синоптик Наталія Діденко, суху сонячну погоду в Україні 12 серпня буде визначати циклон Ельфі. На сході ж і півдні України дощі будуть створювати залишки атмосферного фронту.
Прогноз погоди в містах України на 12 серпня
Ужгород - + 25 ... + 27
Львів - + 23 ... + 25
Івано-Франківськ - +24 ... + 26
Тернопіль - + 24 ... + 26
Чернівці - + 24 ... + 26
Хмельницький - + 24 ... + 26
Луцьк - + 23 ... + 25
Рівне - + 24 ... + 26
Житомир - +24 ... + 26
Вінниця - + 25 ... + 27
Одеса - + 28 ... + 30
Миколаїв - + 28 ... + 30
Херсон - + 28 ... + 30
Сімферополь - + 28 ... + 30
Кропивницький - +25 ... + 27
Черкаси - + 25 ... + 27
Чернігів - + 25 ... + 27
Суми - + 26 ... + 28
Полтава - + 26 ... + 28
Дніпро - + 25 ... + 27
Запоріжжя - + 26 ... + 28
Донецьк - + 27 ... + 29
Луганськ - + 28 ... + 30
Харків - + 28 ... + 30
Київ - + 24 ... + 26
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