У центрі і на південному сході дощитиме

Жителям Київської, Черкаської, Запорізької, Херсонської областей, а також сходу країни і Криму варто прихопити з собою парасольки - синоптики обіцяють тут хмарну і дощову погоду. В інших областях переважатиме сонячна весняна погода.

Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +15...+17 °С.



У Черкаській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +13...+15 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +16...+18 °С.



У Полтавській і Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, удень +14...+16 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +17...+19 °С.



У Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +16...+18 °С.



У Закарпатській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +17...+19 °С.



Північний регіон України

У Житомирській та Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +13...+15 °С.



У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +14...+16 °С.



У Київській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +14...+16 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +17...+19 °С.



У Донецькій і Луганській областях хмарно, дощ. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +18...+20 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій і Херсонській області хмарно, дощ. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, удень +14...+16 °С.



У Миколаївській та Одеській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +13...+15 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +10...+12 °С.



У Києві хмарно, дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +14...+16 °С.



Сонце зійде о 6:08, а зайде о 19:51. Тривалість дня складе 13 год 43 хв.