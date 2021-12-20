У центрі і на південному сході дощитиме

Жителям Київської, Черкаської, Запорізької, Херсонської областей, а також сходу країни і Криму варто прихопити з собою парасольки - синоптики обіцяють тут хмарну і дощову погоду. В інших областях переважатиме сонячна весняна погода.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +15...+17 °С.
У Черкаській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +13...+15 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +16...+18 °С.
У Полтавській і Кіровоградській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, удень +14...+16 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Рівненській, Волинській та Івано-Франківській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +17...+19 °С.
У Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +16...+18 °С.
У Закарпатській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, удень +17...+19 °С.
Північний регіон України
У Житомирській та Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +13...+15 °С.
У Сумській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +14...+16 °С.
У Київській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +14...+16 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +17...+19 °С.
У Донецькій і Луганській областях хмарно, дощ. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 °С, вдень +18...+20 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій і Херсонській області хмарно, дощ. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, удень +14...+16 °С.
У Миколаївській та Одеській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +13...+15 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер південний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +10...+12 °С.
У Києві хмарно, дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, удень +14...+16 °С.
Сонце зійде о 6:08, а зайде о 19:51. Тривалість дня складе 13 год 43 хв.
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