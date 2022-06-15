У більшості областей сухо та тепло: прогноз погоди в Україні на 15 червня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 15 червня, у східній та південно-східній частині країни очікуються короткочасні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території сухо та тепло.
Центральний регіон України
На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +19...+22°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +17...+20°С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Житомирщині невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вдень +20...+23°С.
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