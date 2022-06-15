У більшості областей сухо та тепло: прогноз погоди в Україні на 15 червня

06:57 15 червня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 15 червня, у східній та південно-східній частині країни очікуються короткочасні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території сухо та тепло.