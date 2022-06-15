У більшості областей сухо та тепло: прогноз погоди в Україні на 15 червня

06:57 15 червня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 15 червня, у східній та південно-східній частині країни очікуються короткочасні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території сухо та тепло.

Центральний регіон України
На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11°С, вдень +19...+22°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8°С, вдень +17...+20°С.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.

На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Житомирщині невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

На Чернігівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.

На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Луганщині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.

У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

Південний регіон України
На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вдень +20...+23°С.