Укргідрометцентр: В Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека

Зима пішла, але продовжує мститися за безпечність. Йдеться про гористу місцевість Карпат. За повідомленням пресслужби Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), оголошена значна ймовірність сходження снігових лавин у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Раніше повідомлялося, що в Карпатах в ніч на 2 квітня випало до 15 сантиметрів мокрого снігу.
Також повідомлялося, що в швейцарських Альпах під лавиною загинула французька сноубордистка Жюлі Помагальскі, колишня чемпіонка світу.
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