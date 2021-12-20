Укргідрометцентр: В Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека

13:10 03 квітень Київ, Україна

Зима пішла, але продовжує мститися за безпечність. Йдеться про гористу місцевість Карпат. За повідомленням пресслужби Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), оголошена значна ймовірність сходження снігових лавин у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"За даними Укргідрометцентру, 3 квітня, в зв'язку з відлигою, на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Карпатах в ніч на 2 квітня випало до 15 сантиметрів мокрого снігу.

Також повідомлялося, що в швейцарських Альпах під лавиною загинула французька сноубордистка Жюлі Помагальскі, колишня чемпіонка світу.