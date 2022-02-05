Україну чекають дощі та заморозки

Синоптики роблять свої прогнози про погоду в травні 2021 року. Спекотне літо в Україні так і не настане найближчими днями. На вихідних (15-16 травня) в регіонах буде сонячна і тепла погода, а вже до кінця місяця очікують заморозки. Про те, яку погоду чекати протягом місяця - дізнавалися наші журналісти.

Після теплих вихідних почнуться дощі і грози.

Провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило розповів, що температура повітря в суботу і неділю може підвищитися.

"У найближчі два дні буде досить тепла погода. Вдень повітря буде прогріватися до +18...+24 градусів, на півдні та сході країни до +26 градусів. Але з неділі, 16 числа, можуть спостерігатися окремі короткочасні дощі", - повідомив він.

Опади принесуть атмосферні фронти, які прийдуть в Україну "спочатку із заходу, а потім з південного сходу".

У наступні три дні, 17, 18 і 19 травня, дощі посиляться. Місцями пройдуть грози. Істотного похолодання як такого не буде, але через дощі і хмарність відчуття буде не таким комфортним, як в попередні дні.

Сильні дощі очікуються в понеділок, 17 травня. "Потім інтенсивність опадів буде слабшати, пройдуть дощі різної інтенсивності, десь більше, десь менше". Він уточнив, що з понеділка по середу (17-19 травня) "температурний фон знизиться несуттєво" - всього на 2-3 градуси щодо показників вихідних.

З 19 травня дощі повинні припинитися. "Але температурний фон буде не дуже комфортним. Може бути прохолодна погода, але без суттєвого похолодання", - уточнив синоптик.

За його словами, справжньої літньої погоди поки чекати не варто. "Зараз йдуть короткочасні пониження і підвищення температури, але сказати, що літо настало, поки не можна", - пояснив Мурмило.