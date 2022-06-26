Україну захоплює спека, але врятують дощі та грози, - прогноз на 26 червня

За прогнозом Укргідрометцентру у неділю, 26 червня, у країні очікується підвищення температури повітря. Залежно від областей Температура коливатиметься від 26 до 31 градуса з позначкою плюс. Вночі стовпчик термометра опуститься до 13-18 градусів тепла.

У південних областях уночі очікуються дощі з грозами. На півночі та в центрі опади можливі протягом дня. У південно-східних регіонах утримається сильний вітер із поривами до 18 м/с.

Прогноз погоди на 26 червня:

Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +24...+27°С.

На Черкащині хмарно із проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +25...+28°С.

На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +25...+28°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +24...+27°С.

На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +25...+28°С.

Західний регіон України

На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +25...+28°С.

На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +25...+28°С.

На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +24...+27°С.

У Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +24...+27°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +24...+27°С.

У Чернівецькій області невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +24...+27°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів.. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +28...+31°С.

Північний регіон України

На Київщині хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +26...+29°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +24...+27°С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +26...+29°С.

На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +25...+28°С.

Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +24...+27°С.

На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +26...+29°С.

На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +25...+28°С.

Південний регіон України

На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18°С, вдень +25...+28°С.

На Миколаївщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18°С, вдень +26...+29°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18°С, вдень +25...+28°С.

На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +25...+28°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +21...+24°С.

У Києві хмарно із проясненнями, дощ. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+18°С, вдень +25...+28°С.

Сонце зійде о 04:47, а зайде о 21:13. Довгота дня становитиме 16 год 26 хв.