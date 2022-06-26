Україну захоплює спека, але врятують дощі та грози, - прогноз на 26 червня

За прогнозом Укргідрометцентру у неділю, 26 червня, у країні очікується підвищення температури повітря. Залежно від областей Температура коливатиметься від 26 до 31 градуса з позначкою плюс. Вночі стовпчик термометра опуститься до 13-18 градусів тепла.
У південних областях уночі очікуються дощі з грозами. На півночі та в центрі опади можливі протягом дня. У південно-східних регіонах утримається сильний вітер із поривами до 18 м/с.
Прогноз погоди на 26 червня:
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +24...+27°С.
На Черкащині хмарно із проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +25...+28°С.
На Кіровоградщині хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +25...+28°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +24...+27°С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +25...+28°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +25...+28°С.
На Волині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +25...+28°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +24...+27°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +24...+27°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +24...+27°С.
У Чернівецькій області невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +24...+27°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів.. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +28...+31°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +26...+29°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +24...+27°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +26...+29°С.
На Сумщині хмарно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +25...+28°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +24...+27°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +26...+29°С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16°С, вдень +25...+28°С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18°С, вдень +25...+28°С.
На Миколаївщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18°С, вдень +26...+29°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18°С, вдень +25...+28°С.
На Запоріжжі хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17°С, вдень +25...+28°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15°С, вдень +21...+24°С.
У Києві хмарно із проясненнями, дощ. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+18°С, вдень +25...+28°С.
Сонце зійде о 04:47, а зайде о 21:13. Довгота дня становитиме 16 год 26 хв.
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