На Україну чекають 15-18 градусів морозу

Синоптики прогнозують, що з 9 січня в Україні очікується значна температурна амплітуда: від нічних 15-18 градусів морозу на Сумщині, Харківщині, Полтавщині до денних +5+9 на заході.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
"Вдень 9 січня найтепліше буде в західних областях, +4+9 градусів, на Лівобережжі -3-7 градусів, на решті території від 3 морозу до 3 тепла. Особливий нюанс доби - сильний вітер! Південно-східний вітер досягатиме штормових 15 -22 метрів на секунду", - написала Наталія Діденко в соцмережах.
Вона закликала обережно паркувати автомобілі, не знаходитися під деревами та рекламними конструкціями.
"Сніг пройде місцями у північних областях, мокрий сніг та дощ можливий у західних областях, на решті території України - без істотних опадів", - додала синоптик.
Також Діденко зазначила, що у Києві 9 січня пройде невеликий сніг, а сильний вітер південно-східного напрямку досягатиме 15-20 метрів за секунду. А вже 13-14 січня розпочнеться потепління.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
"Вдень 9 січня найтепліше буде в західних областях, +4+9 градусів, на Лівобережжі -3-7 градусів, на решті території від 3 морозу до 3 тепла. Особливий нюанс доби - сильний вітер! Південно-східний вітер досягатиме штормових 15 -22 метрів на секунду", - написала Наталія Діденко в соцмережах.
Вона закликала обережно паркувати автомобілі, не знаходитися під деревами та рекламними конструкціями.
"Сніг пройде місцями у північних областях, мокрий сніг та дощ можливий у західних областях, на решті території України - без істотних опадів", - додала синоптик.
Також Діденко зазначила, що у Києві 9 січня пройде невеликий сніг, а сильний вітер південно-східного напрямку досягатиме 15-20 метрів за секунду. А вже 13-14 січня розпочнеться потепління.
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