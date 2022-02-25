Україну накриють дощі: погода на 28 травня

За інформацією синоптиків, негода обійде тільки Одеську область, на решті території країни очікуються дощі, місцями град і грози.



Місцями прогнозуються зливи з випаданням більше ніж 20 мм опадів.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях хмарно, дощ, грози, град. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +25...+28 °С.



У Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях хмарно, дощ, грози. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +25...+28 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській та Чернівецькій областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +18...+21 °С.



У Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +18...+21 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +18...+21 °С.



Північний регіон України

У Київській області хмарно, дощ, грози, град. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, удень +21...+24 °С.



У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях хмарно, дощ, град. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Луганській і Донецькій хмарно, дощ, грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +26...+29 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +22...+25 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +26...+29 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +24...+27 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північний, 1-6 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, удень +17...+20 °С.