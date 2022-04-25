Українці дочекалися комфортних вихідних: сьогодні в країні не вище +29 °С

Погода сьогодні буде максимально комфортною по всій території країни, повітря прогріється максимум до +29 °С. Опади можливі тільки в Карпатах і на півночі Чернігівської та Сумської областей.



Центральний регіон України



У Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +24...+27 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +26...+29 °С.



Західний регіон України



У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +24...+27 °С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +25...+28 °С.



Північний регіон України



У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +25...+28 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +24...+27 °С.



Східний регіон України



У Харківській, Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +26...+29 °С.



Південний регіон України



В Одеській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +26...+29 °С.



У Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +25...+28 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +26...+29 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +22...+25 °С.



Сонце зійде о 5:15, а зайде о 20:53. Тривалість дня складе 15 год 38 хв.