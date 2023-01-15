На українців очікує небезпечна погода: дощ, сніг, туман - прогноз на 15 січня

07:10 15 січня Київ, Україна

Укргідрометеоцентр попереджає про те, що в неділю, 15 січня, в Україні очікується погіршення погодних умов через дощі та мокрий сніг.

За даними синоптиків, дощі з мокрим снігом очікуються у неділю у східних областях, а також на Закарпатті та Карпатах.

В інших регіонах України істотних опадів не буде. Синоптики прогнозують туман на території всієї країни, окрім північних та східних областей.

В північній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, на сході країни східний 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від -3 до +2, а вдень у західних областях +2 до +7", - йдеться у прогнозі погоди на 15 січня.

Окремо Укргідрометеоцентр попередив, що 15 січня у деяких регіонах України очікуються небезпечні метеорологічні явища.. Через погіршення погодних умов встановлено І (жовтий) рівень небезпеки.