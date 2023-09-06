Україна: сухий та спекотний вівторок з температурою до +33°C

У вівторок, 15 серпня, на території України очікується продовження сухої та спекотної погоди без опадів, з температурою, що піднімається вдень до позначки 33° за Цельсієм.
Про це повідомив Український гідрометцентр.
Вітри цього дня матимуть східний та північно-східний напрямок, їхня швидкість становитиме 3-8 м/с. Вночі мешканці країни можуть очікувати на температуру в діапазоні 14-19°, у південних регіонах країни навіть до 23°. Вдень повітря прогріється до 28-33 ° У гірських районах, таких як Карпати, вночі температура опуститься до 9-14°, а в період денних годин підніметься до 22-27°.
У столиці, Києві, та його околицях також не передбачається опадів 15 серпня. Вітри північно-східного напрямку дутимуть зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі у Києві очікується температурний діапазон 17-19°, а вдень погода буде комфортною з 31-33°. В Київській області нічна температура буде в межах 14-19°, а вдень стовпчики термометрів покажуть 28-33°.
Про це повідомив Український гідрометцентр.
Вітри цього дня матимуть східний та північно-східний напрямок, їхня швидкість становитиме 3-8 м/с. Вночі мешканці країни можуть очікувати на температуру в діапазоні 14-19°, у південних регіонах країни навіть до 23°. Вдень повітря прогріється до 28-33 ° У гірських районах, таких як Карпати, вночі температура опуститься до 9-14°, а в період денних годин підніметься до 22-27°.
У столиці, Києві, та його околицях також не передбачається опадів 15 серпня. Вітри північно-східного напрямку дутимуть зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі у Києві очікується температурний діапазон 17-19°, а вдень погода буде комфортною з 31-33°. В Київській області нічна температура буде в межах 14-19°, а вдень стовпчики термометрів покажуть 28-33°.
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