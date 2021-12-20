Тепло, без істотних опадів: погода в Україні на 31 березня

06:14 31 березень Київ, Україна

Синоптики прогнозують комфортну погоду практично на всій території України, вранці можливі короткочасні дощі в двох областях, вдень без опадів.

Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +12...+15 °С.



У Кіровоградській і Черкаській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +11...+14 °С.



У Дніпропетровській і Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Хмельницькій, та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



У Тернопільській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +14...+17 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +12...+15 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.



У Сумській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +7...+10 °С.



У Чернігівській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +10...+13 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +7...+10 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +12...+15 °С.



У Запорізькій і Херсонській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +8...+11 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +10...+13 °С.



Сонце зійде о 6:35, а зайде о 19:28. Тривалість дня складе 12 год 53 хв.