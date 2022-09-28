Тепло, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на 28 вересня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості регіонів України пройдуть дощі. Температура повітря досить комфортна - протягом дня 13-20°С, на півдні 19-24°С.
На Одещині та Херсонщині збережеться «помаранчевий» (надзвичайний) рівень пожежної небезпеки.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
У Чернігівській та Сумській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
У Чернігівській та Сумській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Донеччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
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