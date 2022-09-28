Тепло, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на 28 вересня

07:04 28 вересня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості регіонів України пройдуть дощі. Температура повітря досить комфортна - протягом дня 13-20°С, на півдні 19-24°С.
 
На Одещині та Херсонщині збережеться «помаранчевий» (надзвичайний) рівень пожежної небезпеки.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.

На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

На Хмельниччині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

У Чернігівській та Сумській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

На Луганщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Донеччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.