Тепло, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на 28 вересня

07:04 28 вересня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості регіонів України пройдуть дощі. Температура повітря досить комфортна - протягом дня 13-20°С, на півдні 19-24°С.

На Одещині та Херсонщині збережеться «помаранчевий» (надзвичайний) рівень пожежної небезпеки.



Центральний регіон України

На Вінниччині хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.



На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.



На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.



На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +16...+19°С.



На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.



На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.



На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.



На Хмельниччині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +14...+17°С.



На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +13...+16°С.



У Чернівецькій області хмарно з проясненнями, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.



На Закарпатті мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +14...+17°С.



Північний регіон України

На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.



На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.



У Чернігівській та Сумській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +14...+17°С.



Східний регіон України

На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.



На Луганщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +18...+21°С.



На Донеччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.



Південний регіон України

На Одещині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +20...+23°С.



На Миколаївщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.



На Херсонщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.



У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +19...+22°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +21...+24°С.



У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.