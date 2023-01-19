Погода в Україні 19 січня

За даними Укргідрометцентру, на Хрещення в Україні сьогодні буде тепла погода. У Західних та Північних регіонах невеликий дощ.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, невеликий дощ. Вітер різних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-8 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 6-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний 7-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер хмарно з проясненнями, 2-6 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Хмельниччині невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
На Волині хмарно, дощ. Вітер мінлива, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С.
На Рівненщині похмуро, невеликий дощ. Вітер хмарно з проясненнями, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +7...9°С.
На Тернопільщині похмуро, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без опадів. Вітер мінлива, 3-4 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер змінних напрямків, 2-3 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-7м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Житомирщині невеликий дощ. Вітер хмарно з проясненнями, 3-7 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південний та південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 8-10 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Луганщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 6-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+6°С.
На Донеччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 6-7 м/с. Температура повітря вдень +5...+7°С
Південний регіон України
У Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний та південно-східний, 7-9 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 9-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
На Миколаївщині хмарно з проясненнями, без опадів Вітер південний, 8-11 м/сек. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 8-12 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 4-7м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
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