Тепло, подекуди дощі: прогноз погоди в Україні на 30 вересня

07:05 30 вересня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, останній день місяця потішить теплом, у деяких областях країни пройдуть дощі.
 
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Черкащині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+16°С.

У Волинській області похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+20 °С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.

На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +24...+27°С.

У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.