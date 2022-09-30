Тепло, подекуди дощі: прогноз погоди в Україні на 30 вересня

За даними Укргідрометцентру, останній день місяця потішить теплом, у деяких областях країни пройдуть дощі.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Черкащині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
У Волинській області похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+20 °С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Черкащині мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
У Волинській області похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
На Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Тернопільщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+20 °С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +20...+23°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
Південний регіон України
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
У Миколаївській та Херсонській областях мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
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