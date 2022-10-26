Тепло, подекуди дощі: прогноз погоди в Україні на 26 жовтня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде тепло, у багатьох регіонах пройдуть дощі. Найінтенсивніші дощі ймовірні на Лівобережжі України.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря +13...+16°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Тернопільщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 4-9 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря +11...+14°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Закарпатті хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 4-9 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
Східний регіон України
У Харківській та Донецькій областях похмуро, дощ. Вітер південний, 4-9 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+12°С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря +17...+20 °С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер південний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Черкащині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря +13...+16°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській та Рівненській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Тернопільщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 4-9 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря +11...+14°С.
На Івано-Франківщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
У Чернівецькій області хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
На Закарпатті хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 1-6 м/с. Температура повітря +13...+16°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Житомирщині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 4-9 м/с. Температура повітря +11...+14°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
Східний регіон України
У Харківській та Донецькій областях похмуро, дощ. Вітер південний, 4-9 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
На Луганщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +9...+12°С.
Південний регіон України
На Одещині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря +17...+20 °С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Херсонщині хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря +12...+15 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер південний, 2-7 м/с. Температура повітря +14...+17°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +10...+13°С.
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