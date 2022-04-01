Прогноз погоди в Україні на 1 квітня.

06:50 01 квітня Київ, Україна

За даними Гідрометцентру, сьогодні в Україні утримається тепла погода, у західних, центральних та північних областях очікуються дощі.
У південних, центральних та східних регіонах очікується сильний вітер.
Центральний регіон України

На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.

На Черкащині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі удень +19...+22°С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.

У Волинській області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.

На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.

На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +10...+13°С.

На Хмельниччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.

На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +10...+13°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +14...+17°С.

Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.

У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.