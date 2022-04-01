Прогноз погоди в Україні на 1 квітня.

За даними Гідрометцентру, сьогодні в Україні утримається тепла погода, у західних, центральних та північних областях очікуються дощі.
У південних, центральних та східних регіонах очікується сильний вітер.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Черкащині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі удень +19...+22°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Хмельниччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +14...+17°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Черкащині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Кіровоградщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі удень +19...+22°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
У Волинській області похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Хмельниччині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, дощ. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +9...+12°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер південний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень +14...+17°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Луганщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
У Запорізькій області похмуро, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
У Києві похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
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