Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 2 червня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 2 червня, у країні буде сухо та тепло. Дощі з грозами очікуються лише ближче до вечора - у західних, північних та центральних регіонах.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
У Черкаській та Полтавській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря, удень +25...+28 °С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
У Закарпатській області похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
На Житомирщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Сумщині мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +26...+29 °С.
На Луганщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
На Миколаївщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +29...+32°С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +29...+32°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+31°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +27...+30 °С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер північний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
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