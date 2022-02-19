Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 16 лютого

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, дощі та мокрий сніг очікуються лише у деяких західних та центральних областях.
Місцями у східних областях можливий туман, видимість знизиться до 300-400 м.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
На Черкащині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, мокрий сніг. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°С
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
На Івано-Франківщині похмуро, мокрий сніг. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+10 °С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+10 °С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів.. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
Місцями у східних областях можливий туман, видимість знизиться до 300-400 м.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
На Черкащині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, мокрий сніг. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°С
На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
На Івано-Франківщині похмуро, мокрий сніг. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+10 °С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+10 °С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів.. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
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