Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 16 лютого

07:12 16 лютий Київ, Україна

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, дощі та мокрий сніг очікуються лише у деяких західних та центральних областях.

Місцями у східних областях можливий туман, видимість знизиться до 300-400 м.

Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.

На Черкащині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.

На Кіровоградщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.

На Полтавщині похмуро, без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, мокрий сніг. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.

На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°С

На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.

На Івано-Франківщині похмуро, мокрий сніг. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+10 °С.

У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +7...+10 °С.

На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.

На Чернігівщині похмуро, без опадів.. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.

На Житомирщині хмарно, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.

На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.

На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.

Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +6...+9°.

У Миколаївській та Херсонській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.

В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.