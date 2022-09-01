Тепло та сухо: прогноз погоди в Україні на 30 серпня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде сонячна та суха погода. Короткочасні дощі можливі лише ввечері у центрі та на північному сході країни.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +28...+31°С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
Західний регіон України
На Львівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
У Волинській області ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Рівненщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
На Хмельниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
У Чернівецькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +29...+32°С.
На Миколаївщині невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
У Запорізькій області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
На Кіровоградщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Полтавщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +28...+31°С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
Західний регіон України
На Львівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
У Волинській області ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Рівненщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
На Хмельниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Івано-Франківщині похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
У Чернівецькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +26...+29 °С.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +27...+30 °С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
На Луганщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
На Донеччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +29...+32°С.
На Миколаївщині невелика хмарність, без істотних опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +32...+35 °С.
У Запорізькій області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +31...+34°С.
В Автономній Республіці Крим ясно без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря +30...+33°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 4-9 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі