Тепло та сухо: погода в Україні на 20 травня

06:49 20 травня Київ, Україна

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні, 20 травня, в Україні очікується тепла погода переважно без опадів, дощі можливі лише на північному сході країни.

Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.

На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.

Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.

У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

У Хмельницькій області похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.

На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +22...+25°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.

На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.

На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

У Луганській та Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.

Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.

В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.

У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вдень +18...+21°С.