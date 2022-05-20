Тепло та сухо: погода в Україні на 20 травня

За інформацією Укргідрометцентру, сьогодні, 20 травня, в Україні очікується тепла погода переважно без опадів, дощі можливі лише на північному сході країни.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Черкащині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
На Кіровоградщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
На Полтавщині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+24°С.
У Волинській, Рівненській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
У Хмельницькій області похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +24...+27°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9°С, вдень +22...+25°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
На Чернігівщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
На Сумщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
На Житомирщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
У Луганській та Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+19°С.
Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +23...+26°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +22...+25°С.
На Херсонщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+23°С.
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +19...+22°С.
В Автономній Республіці Крим невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+21°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 4-9 м/сек. Температура повітря вдень +18...+21°С.
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