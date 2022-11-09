Тепло та сухо: погода в Україні 9 листопада

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде достатньо тепла та сонячна погода, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-5 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 2-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 1-3 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 3-5 м/с. Температура повітря +13...+15 °С.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Тернопільщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер східний, 1-3 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
На Хмельниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
У Чернівецькій області хмарно, без опадів. Вітер східний, 1-3 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 1-3 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Чернігівщині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
Східний регіон України
У Харківській та Луганській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +8...+10 °С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер східний, 2-5 м/с. Температура повітря +9...+11°С.
Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
У Херсонській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +12...+14°С.
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-5 м/с. Температура повітря +11...+13°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря +10...+12°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний із переходом у південний, 3-4 м/с. Температура повітря +12…+13 °С.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі