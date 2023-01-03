Тепло та сухо: погода в Україні 3 січня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде тепло, сухо, але хмарно. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Полтавщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Дніпропетровщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
Західний регіон України
На Львівщині та Хмельниччині похмуро, без опадів.. Вітер південно-західний, 4-5 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Волині хмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер західний із переходом на південно-західний, 3-7 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Тернопільщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 4-6 м/сек. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 2-4 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
У Чернівецькій області похмуро, без опадів. Вітер західний із переходом у північно-західний, 1-5 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Закарпатті похмуро, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 1-3 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях хмарно, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний, 4-7 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
На Сумщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +7...+9°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний та західний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
На Донбасі невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
Південний регіон України
У Запоріжжі невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-6 м/с. Температура повітря вдень +9...+11°С.
У Херсонській та Миколаївській областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +11...+13°С.
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура повітря вдень +10...+12°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів. Вітер південний, 2-3 м/с. Температура повітря вдень +12...+14°С.
У Києві хмарно, без опадів. Вітер південно-західний із переходом на західний, 4-6 м/с. Температура повітря вдень +8...+10°С
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