Тепло та дощово: погода в Україні 15 вересня

07:02 15 вересня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості областей України очікуються дощі, суха погода очікується лише у південних регіонах країни.

Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Черкащині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.

На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

У Чернігівській та Сумській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Луганщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.

На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +23...+26°С.

У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +24...+27°С.

У Києві похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +15...+18°С.