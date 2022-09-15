Тепло та дощово: погода в Україні 15 вересня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у більшості областей України очікуються дощі, суха погода очікується лише у південних регіонах країни.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
На Черкащині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
У Кіровоградській та Дніпропетровській областях похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
На Полтавщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Рівненщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Тернопільщині похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Хмельниччині хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.
На Івано-Франківщині похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
У Чернівецькій області похмуро, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря +21...+24°С.
На Закарпатті похмуро, дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
Північний регіон України
На Київщині похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
На Житомирщині похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
У Чернігівській та Сумській областях похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +16...+19°С.
На Луганщині хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
У Донецькій області похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +18...+21°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +25...+28 °С.
На Миколаївщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
На Херсонщині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +23...+26°С.
У Запорізькій області похмуро, дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря +19...+22°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +24...+27°С.
У Києві похмуро, дощ. Вітер південно-східний, 2-7 м/с. Температура повітря +15...+18°С.
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