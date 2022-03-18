Тепла, але дощова Трійця: прогноз на 20 червня 2021

За прогнозами синоптиків 20 червня в Україні буде теплим, однак відпочинок українцям зіпсує дощ. Україну знову накриють грози, хоча температура повітря збережеться в районі до +24 ... +31 градуса.
Погода на Трійцю в регіонах
Синоптики прогнозують дощі та грози майже по всій території країни. Сухо буде тільки в Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській областях та Криму.
Незважаючи на опади, у всіх регіонах буде спекотно, в середньому повітря прогріється до +26 ... + 28 градусів. Найсвіжіше буде в Одеській області - +23 ... + 25 градусів, а також в Івано-Франківській і Чернівецькій - +24 ... + 26 градусів. У той самий час найвищих позначок термометри досягатимуть в Закарпатській, Рівненській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях - 28 ... + 30 градусів, на Луганщині буде +29 ... + 31 градус.
Вітер буде дути північний, розганятиметься до 7 - 12 метрів на секунду.
У Києві буде сухо, а температура повітря складе +28 ... + 30 градусів.
Прогноз погоди в містах України на неділю, 20 червня:
Ужгород - +28 ... + 30
Львів - +26 ... + 28
Івано-Франківськ - +24 ... + 26
Тернопіль - +26 ... + 28
Чернівці - +24 ... + 26
Хмельницький - +26 ... + 28
Луцьк - +27 ... + 29
Рівне - +28 ... + 30
Житомир - +28 ... + 30
Вінниця - +26 ... + 28
Одеса - +23 ... + 25
Миколаїв - +26 ... + 28
Херсон - +26 ... + 28
Сімферополь - +25 ... + 27
Кропивницький - +26 ... + 28
Черкаси - +27 ... + 29
Чернігів - +28 ... + 30
Суми - +28 ... + 30
Полтава - +28 ... + 30
Дніпро - +26 ... + 28
Запоріжжя - +27 ... + 29
Донецьк - +28 ... + 30
Луганськ - +29 ... + 31
Харків - +27 ... + 29
Київ - +28 ... + 30
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