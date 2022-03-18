Тепла, але дощова Трійця: прогноз на 20 червня 2021

За прогнозами синоптиків 20 червня в Україні буде теплим, однак відпочинок українцям зіпсує дощ. Україну знову накриють грози, хоча температура повітря збережеться в районі до +24 ... +31 градуса.

Погода на Трійцю в регіонах

Синоптики прогнозують дощі та грози майже по всій території країни. Сухо буде тільки в Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській областях та Криму.

Незважаючи на опади, у всіх регіонах буде спекотно, в середньому повітря прогріється до +26 ... + 28 градусів. Найсвіжіше буде в Одеській області - +23 ... + 25 градусів, а також в Івано-Франківській і Чернівецькій - +24 ... + 26 градусів. У той самий час найвищих позначок термометри досягатимуть в Закарпатській, Рівненській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях - 28 ... + 30 градусів, на Луганщині буде +29 ... + 31 градус.

Вітер буде дути північний, розганятиметься до 7 - 12 метрів на секунду.

У Києві буде сухо, а температура повітря складе +28 ... + 30 градусів.

Прогноз погоди в містах України на неділю, 20 червня:

Ужгород - +28 ... + 30

Львів - +26 ... + 28

Івано-Франківськ - +24 ... + 26

Тернопіль - +26 ... + 28

Чернівці - +24 ... + 26

Хмельницький - +26 ... + 28

Луцьк - +27 ... + 29

Рівне - +28 ... + 30

Житомир - +28 ... + 30

Вінниця - +26 ... + 28

Одеса - +23 ... + 25

Миколаїв - +26 ... + 28

Херсон - +26 ... + 28

Сімферополь - +25 ... + 27

Кропивницький - +26 ... + 28

Черкаси - +27 ... + 29

Чернігів - +28 ... + 30

Суми - +28 ... + 30

Полтава - +28 ... + 30

Дніпро - +26 ... + 28

Запоріжжя - +27 ... + 29

Донецьк - +28 ... + 30

Луганськ - +29 ... + 31

Харків - +27 ... + 29

Київ - +28 ... + 30