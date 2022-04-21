Сухо і сонячно: прогноз погоди в Україні на 23 липня

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні очікується суха і сонячна погода, в Карпатах можливий короткочасний дощ.

Також синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки на сході країни і в Криму.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +24...+27 °С.



У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +25...+28 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +23...+26 °С.



У Чернівецькій та Закарпатській областях мінлива хмарність, дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +23...+26 °С.



Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +25...+28 °С.



У Житомирській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +24...+27 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +25...+28 °С.



У Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +25...+28 °С.



Південний регіон України

В Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +25...+28 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +26...+29 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +22...+25 °С.