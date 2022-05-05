Сухо та сонячно: погода в Україні 5 травня

Сьогодні, 5 травня, в Україні переважно суха та сонячна погода. Короткочасні дощі можливі на Закарпатті та в Криму.
У південних та східних регіонах посилиться вітер, пориви сягатимуть 20 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
У Черкаській та Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
Західний регіон України
Центральний регіон України
На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
У Черкаській та Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
Західний регіон України
На Львівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
У Волинській області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Рівненщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Тернопільщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Хмельниччині без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.
На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.
Північний регіон України
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.
На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.
У Луганській та Донецькій областях похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.
У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 4-9 м/сек. Температура повітря вдень +11...+14°С.
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