Сухо та сонячно: погода в Україні 5 травня

06:29 05 травня Київ, Україна

Сьогодні, 5 травня, в Україні переважно суха та сонячна погода. Короткочасні дощі можливі на Закарпатті та в Криму.





Центральний регіон України



На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.



У Черкаській та Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.



На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.



На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.



Західний регіон України У південних та східних регіонах посилиться вітер, пориви сягатимуть 20 м/с.На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С У Черкаській та Полтавській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.На Кіровоградщині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.На Дніпропетровщині похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.



На Львівщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.



У Волинській області невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.



На Рівненщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.



На Тернопільщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.



На Хмельниччині без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +12...+15°С.



На Івано-Франківщині похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+16°С.



На Закарпатті мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +17...+20 °С.



Північний регіон України



На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.



На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.



На Сумщині ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +10...+13°С.



На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.



Східний регіон України



На Харківщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +11...+14°С.



У Луганській та Донецькій областях похмуро, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.



Південний регіон України



В Одеській та Миколаївській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+18°С.



У Херсонській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.



На Запоріжжі хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+17°С.



У Києві невелика хмарність, без опадів. Вітер східний, 4-9 м/сек. Температура повітря вдень +11...+14°С.