Сухо та морозно: прогноз погоди на 19 січня

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні без істотних опадів, стовпчик термометра в деяких регіонах опуститься до - 7.
Метеорологи попереджають, що у гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С.
У Кіровоградській та Дніпропетровській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
У Рівненській та Тернопільській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Хмельниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -6...-3°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -7...-4°.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -6...-3°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень -4...-1°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С.
У Кіровоградській та Дніпропетровській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
У Рівненській та Тернопільській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Хмельниччині похмуро, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Північний регіон України
У Київській та Житомирській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Чернігівщині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -6...-3°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -7...-4°.
Східний регіон України
На Харківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -6...-3°С.
На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
На Донеччині похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Запоріжжі хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
В Автономній Республіці Крим без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
У Києві похмуро, без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/сек. Температура повітря вдень -4...-1°С.
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