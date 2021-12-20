Субота, 20 березня, буде хмарною і в більшості областей дощовою

06:28 20 березень Київ, Україна

Субота в Україні буде похмурою і дощовою, в центрі і на сході країни можливе згущення туману до 100-300 м.

Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень +3...+6 °С.



У Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Черкаській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +4...+7 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3 °С, вдень +3...+6 °С.



В Івано-Франківській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-4 °С, вдень +3...+6 °С.



У Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3 °С, вдень +3...+6 °С.



У Закарпатській області ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2 °С, вдень +5...+8 °С.



Північний регіон України

У Житомирській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0 °С, вдень +3...+6 °С.



У Сумській і Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +4...+7 °С.



У Київській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2 °С, вдень +3...+6 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Донецькій і Луганській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1 °С, вдень +3...+6 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій, Миколаївській, Херсонській і Одеській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +5...+8 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+4 °С, удень +6...+9 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі 0...+3 °С, вдень +3...+6 °С.



Сонце зійде о 5:59, а зайде о 18:10. Тривалість дня складе 12 год 11 хв.