Статус тимчасового захисту для українців у ЄС діятиме до весни 2024 року

19:41 05 серпня Київ, Україна

Статус тимчасового захисту для українців у ЄС діятиме щонайменше до весни 2024 року, повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в ефірі національного телемарафону.



Цей статус отримали понад 5 мільйонів українців.

Вона наголосила, що країни Європейського Союзу вже переходять на довгострокові стратегії захисту прав українських біженців. Ці питання обговорювалися під час візиту єврокомісара із внутрішніх справ Ільви Йоханссон.



Стефанишина пообіцяла надати окреме роз'яснення щодо процедури реєстрації українців, які тимчасово повертаються додому, а потім знову їдуть до ЄС.



Віцепрем'єр-міністр також зазначила, що під час зустрічі з комісаром з питань внутрішніх справ Єврокомісії Ілвою Йогансон вони домовилися створити «Міжнародну українську школу». Цей проєкт має забезпечити присутність українських вчителів та викладання у школах ЄС, де навчатимуться діти з України.



За словами Йоганссон, понад 8 мільйонів українців були змушені переїхати до країн Євросоюзу. Ця кількість дорівнює кількості населення середньої країни в Європі.



Вона також зазначила, що українці, які перебувають у ЄС, можуть побачитися зі своїми близькими без зняття реєстрації в країнах Євросоюзу, якщо це не довготривала подорож. Але якщо українці вирішили повернутися додому, в ЄС просять повідомляти відповідні органи про скасування реєстрації. За потреби там можна буде зареєструватися повторно.



Раніше повідомлялося, що тимчасовий захист для українців у ЄС діятиме протягом одного року, але якщо ситуація в Україні покращиться, механізм можуть достроково зупинити. У той самий час цей період можуть автоматично продовжити ще на шість місяців, максимум двічі. Також Європейська комісія може запропонувати Раді ЄС збільшити тривалість захисту на рік. Тобто максимальний термін тимчасового захисту – три роки.