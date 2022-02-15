Сонячно та сухо: прогноз погоди на 15 лютого

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні сонячно та без опадів, лише у Закарпатській області буде похмура погода та дощ.
Центральний регіон України
На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
У Тернопільській та Хмельницькій областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
Північний регіон України
На Київщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
У Миколаївській та Херсонській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
Центральний регіон України
На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
У Тернопільській та Хмельницькій областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.
На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
Північний регіон України
На Київщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
У Миколаївській та Херсонській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.
В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.
У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.
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