Сонячно та сухо: прогноз погоди на 15 лютого

06:56 15 лютий Київ, Україна

За інформацією синоптиків, сьогодні в Україні сонячно та без опадів, лише у Закарпатській області буде похмура погода та дощ.

Центральний регіон України
На Вінниччині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.

У Черкаській та Кіровоградській областях ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.

На Полтавщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.

На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.

Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.

У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.

У Тернопільській та Хмельницькій областях невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +5...+8°.

На Закарпатті хмарно, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.

Північний регіон України
На Київщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.

На Чернігівщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.

На Сумщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.

Східний регіон України
На Харківщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.

На Луганщині ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.

На Донеччині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.

Південний регіон України
На Одещині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.

У Миколаївській та Херсонській областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.

На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +4...+7°.

В Автономній Республіці Крим ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +3...+6°.

У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 4-9 м/с. Температура повітря вдень +2...+5°С.