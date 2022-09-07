Сонячно та прохолодно: погода в Україні 7 вересня

07:01 07 вересня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні очікується сонячна та суха погода, локальні короткочасні дощі можливі у Карпатах.
 
Центральний регіон України

На Вінниччині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

У Черкаській області ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Кіровоградщині ясно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Полтавщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

Західний регіон України
У Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях ясно, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

У Волинській області ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Рівненщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

У Чернівецькій області хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +22...+25 °С.

Північний регіон України
На Київщині ясно, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Житомирщині ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Чернігівщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +14...+17°С.

Східний регіон України
На Харківщині невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря +16...+19°С.

На Донеччині невелика хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря +15...+18°С.

Південний регіон України
На Одещині невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

У Миколаївській та Херсонській областях ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +19...+22°С.

На Запоріжжі ясно, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +17...+20 °С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря +18...+21°С.

У Києві ясно, без опадів. Вітер південно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря +15...+18°С.