Сонячно та без опадів: погода в Україні 16 травня

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 16 травня, в Україні буде сонячна та тепла погода без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+23°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Чернігівщині хмарно з проясненнями, без опадів.. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний із переходом у північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16°С.
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.
На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+23°С.
Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Чернігівщині хмарно з проясненнями, без опадів.. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.
На Сумщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.
Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.
На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.
На Луганщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.
На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.
На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.
На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний із переходом у північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16°С.
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