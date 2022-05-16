Сонячно та без опадів: погода в Україні 16 травня

06:47 16 травня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 16 травня, в Україні буде сонячна та тепла погода без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

На Дніпропетровщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

Західний регіон України
На Львівщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

На Тернопільщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.

У Волинській та Рівненській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.

На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+23°С.

Північний регіон України
На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

На Чернігівщині хмарно з проясненнями, без опадів.. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.

На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

На Донеччині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +17...+19°С.

На Луганщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

Південний регіон України
У Запорізькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

На Херсонщині ясно, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.

На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +20...+22°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.

У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний із переходом у північний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +16°С.