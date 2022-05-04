Сонячно, без істотних опадів: прогноз погоди на 2 травня

За даними Гідрометцентру, сьогодні, 2 травня, в Україні сонячно, дощі очікуються лише у західних областях. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Центральний регіон України



На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



На Черкащині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.



На Кіровоградщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.



На Полтавщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.



На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.



Західний регіон України

На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.



На Волині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.



На Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.



На Тернопільщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.



На Хмельниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.



На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.



На Закарпатті мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.



Північний регіон України

На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.



На Житомирщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.



На Чернігівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.



На Сумщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.



Східний регіон України

На Харківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.



На Луганщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.



На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.



Південний регіон України

На Запоріжжі мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.



На Херсонщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.



На Одещині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.



На Миколаївщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.



У Києві хмарно, без опадів. Вітер південний, 1-5 м/с. Температура повітря вдень до +15 °С. На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.На Черкащині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.На Кіровоградщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.На Полтавщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.На Волині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.На Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.На Тернопільщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.На Хмельниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.На Закарпатті мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.На Житомирщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.На Чернігівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.На Сумщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.На Харківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.На Луганщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.На Запоріжжі мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.На Херсонщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.На Одещині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.На Миколаївщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.У Києві хмарно, без опадів. Вітер південний, 1-5 м/с. Температура повітря вдень до +15 °С.