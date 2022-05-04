Сонячно, без істотних опадів: прогноз погоди на 2 травня

06:57 02 травня Київ, Україна

За даними Гідрометцентру, сьогодні, 2 травня, в Україні сонячно, дощі очікуються лише у західних областях. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
 
 
Центральний регіон України

На Вінниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

На Черкащині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.

На Дніпропетровщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

Західний регіон України
На Львівщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

На Волині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

На Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

На Тернопільщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

На Хмельниччині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

У Чернівецькій області мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +18...+20 °С.

Північний регіон України
На Київщині хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

На Житомирщині хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

На Чернігівщині хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

На Сумщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.

Східний регіон України
На Харківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.

На Луганщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

На Донеччині хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

Південний регіон України
На Запоріжжі мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +14...+16°С.

На Херсонщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

На Одещині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +15...+17°С.

На Миколаївщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +16...+18°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +13...+15°С.

У Києві хмарно, без опадів. Вітер південний, 1-5 м/с. Температура повітря вдень до +15 °С.