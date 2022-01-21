Сніг, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 21 січня

За даними синоптиків, сьогодні у всіх областях України, за винятком південних, можлива ожеледиця та посилення вітру з поривами до 19 м/с.
Імовірний сніг та сніг з дощем (вранці – у східних областях, вдень – у північних, надвечір – у західних), опадів не передбачається лише у південних регіонах. У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.
Імовірний сніг та сніг з дощем (вранці – у східних областях, вдень – у північних, надвечір – у західних), опадів не передбачається лише у південних регіонах. У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.
Центральний регіон України
На Вінниччині хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях хмарно із проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Полтавській області хмарно, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Дніпропетровщині хмарно з проясненнями, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Західний регіон України
На Львівщині похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Волинській та Рівненській областях похмуро, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Івано-Франківщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Закарпатті хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
У Чернігівській області хмарно з проясненнями, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Сумщині похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Житомирщині похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Східний регіон України
У Харківській області похмуро, сніг. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -2...+1°С.
На Луганщині похмуро, сніг з дощем. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
На Донеччині похмуро, сніг з дощем. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
Південний регіон України
В Одеській та Миколаївській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень 0...+3°С.
На Запоріжжі хмарно з проясненнями, сніг з дощем. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень -1...+2°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, без опадів.. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вдень +1...+4°С.
У Києві похмуро, сніг. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...0°С.
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