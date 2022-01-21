Сніг, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 21 січня

06:49 21 січень Київ, Україна

За даними синоптиків, сьогодні у всіх областях України, за винятком південних, можлива ожеледиця та посилення вітру з поривами до 19 м/с.



Імовірний сніг та сніг з дощем (вранці – у східних областях, вдень – у північних, надвечір – у західних), опадів не передбачається лише у південних регіонах. У гірських районах Закарпатської та Івано-Франківської областей існує значна небезпека сходження лавин.