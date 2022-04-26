Синоптики оголосили штормове попередження

Сьогодні, 26 квітня, на півночі України оголошено штормове попередження.
Синоптики попереджають про грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
І рівень небезпеки оголошений у таких областях:
- Житомирська
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
Нагадаємо, сьогодні на заході України похолодає до +12°...+15°, а на сході потеплішає до +25°. Також північні та західні області опиняться у полі опадів, очікуються дощі, подекуди - сильні.
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