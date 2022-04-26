Синоптики оголосили штормове попередження

10:52 26 квітня Київ, Україна

Сьогодні, 26 квітня, на півночі України оголошено штормове попередження.





Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики попереджають про грози.Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Вдень у північних областях грози (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у попередженні.

І рівень небезпеки оголошений у таких областях:

Житомирська

Київська

Чернігівська

Сумська



Нагадаємо, сьогодні на заході України похолодає до +12°...+15°, а на сході потеплішає до +25°. Також північні та західні області опиняться у полі опадів, очікуються дощі, подекуди - сильні.