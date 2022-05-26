Синоптики обіцяють теплу і дощову погоду в Україні

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру в Україні сьогодні, 21 серпня, слід очікувати дощову, але теплу погоду. Опади у вигляді дощу і грози принесуть з собою незначне зниження температури в більшості областей.
Сонце буде світити тільки у восьми регіонах нашої країни. У той самий час стовпчики термометрів по всій території будуть коливатися від +23 до +29 градусів тепла.
Погода в областях України
У західних областях прогнозують дощову погоду. Температура становитиме +23 ... + 25 градусів. На сході також сильні опади. Однак там буде трохи тепліше, вдень +25 ... + 27 градусів.
У північних регіонах синоптики не прогнозують дощі. Відмітки на термометрах покажуть +25 ... + 27 градусів. На півдні також буде сухо і сонячно. Там слід очікувати +26 ... + 29 градусів.
У Києві в суботу, 21 серпня, варто очікувати теплу погоду. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25 ... + 27 градусів.
Погода в містах України 21 серпня
Ужгород - +23 ... + 25
Львів - +23 ... + 25
Івано-Франківськ - +23 ... + 25
Тернопіль - +23 ... + 25
Чернівці - +23 ... + 25
Хмельницький - +23 ... + 25
Луцьк - +23 ... + 25
Рівне - +23 ... + 25
Житомир - +24 ... + 26
Вінниця - +24 ... + 26
Одеса - +26 ... + 28
Миколаїв - +26 ... + 28
Херсон - +26 ... + 28
Сімферополь - +27 ... + 29
Кропивницький - +25 ... + 27
Черкаси - +25 ... + 27
Чернігів - +25 ... + 27
Суми - +25 ... + 27
Полтава - +25 ... + 27
Дніпро - +25 ... + 27
Запоріжжя - +26 ... + 28
Донецьк - +25 ... + 27
Луганськ - +25 ... + 27
Харків - +25 ... + 27
Київ - +25 ... + 27
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