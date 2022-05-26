Синоптики обіцяють теплу і дощову погоду в Україні

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру в Україні сьогодні, 21 серпня, слід очікувати дощову, але теплу погоду. Опади у вигляді дощу і грози принесуть з собою незначне зниження температури в більшості областей.

Сонце буде світити тільки у восьми регіонах нашої країни. У той самий час стовпчики термометрів по всій території будуть коливатися від +23 до +29 градусів тепла.

Погода в областях України

У західних областях прогнозують дощову погоду. Температура становитиме +23 ... + 25 градусів. На сході також сильні опади. Однак там буде трохи тепліше, вдень +25 ... + 27 градусів.

У північних регіонах синоптики не прогнозують дощі. Відмітки на термометрах покажуть +25 ... + 27 градусів. На півдні також буде сухо і сонячно. Там слід очікувати +26 ... + 29 градусів.

У Києві в суботу, 21 серпня, варто очікувати теплу погоду. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25 ... + 27 градусів.

Погода в містах України 21 серпня

Ужгород - +23 ... + 25

Львів - +23 ... + 25

Івано-Франківськ - +23 ... + 25

Тернопіль - +23 ... + 25

Чернівці - +23 ... + 25

Хмельницький - +23 ... + 25

Луцьк - +23 ... + 25

Рівне - +23 ... + 25

Житомир - +24 ... + 26

Вінниця - +24 ... + 26

Одеса - +26 ... + 28

Миколаїв - +26 ... + 28

Херсон - +26 ... + 28

Сімферополь - +27 ... + 29

Кропивницький - +25 ... + 27

Черкаси - +25 ... + 27

Чернігів - +25 ... + 27

Суми - +25 ... + 27

Полтава - +25 ... + 27

Дніпро - +25 ... + 27

Запоріжжя - +26 ... + 28

Донецьк - +25 ... + 27

Луганськ - +25 ... + 27

Харків - +25 ... + 27

Київ - +25 ... + 27