Синоптики обіцяють мінливу хмарність та короткочасні дощі

31 травня за прогнозами синоптиків буде дощовим по всій країні, місцями можливі зливи та грози. На Західній Україні очікується подальший підйом рівнів води в річках на 0,5-1,5 м. Місцями можливий початковий вихід води на заплаву.

Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, вночі можливий дощ, вдень - без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +14...+16 °С.



У Черкаській області мінлива хмарність, вночі можливий дощ, вдень - без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +15...+18 °С.



У Кіровоградській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +16...+19 °С.



У Полтавській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +15...+18 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +17...+20 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +15...+18 °С.



У Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, вночі можливий дощ, вдень - без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +14...+17 °С.



В Івано-Франківській, Хмельницькій та Тернопільській областях хмарно, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +14...+17 °С.



У Чернівецькій області хмарно, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +13...+16 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +16...+19 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, вночі можливий дощ, вдень - без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +15...+18 °С.



У Чернігівській, Сумській та Житомирській областях мінлива хмарність, вночі можливий дощ, вдень - без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +15...+18 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +19...+22 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +21...+24 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +22...+25 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, вдень +22...+24 °С.



У Херсонській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +22...+24 °С.



У Миколаївській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.



В Одеській області хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +13...+15 °С, удень +21...+23 °С.



У Києві мінлива хмарність, вночі дощ. Вітер північно-східний, 7-12м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +15...+17 °С.



Сонце зійде о 4:57, а зайде о 21:00. Тривалість дня складе 16 год 03 хв.