Синоптики обіцяють опади тільки в центрі України

Антициклон Vesna остаточно прожене з України похмуру і дощову погоду, тому останній робочий день тижня пройде без істотних опадів.



По країні в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку берези, в центральних областях - до 238 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +17...+20 °С.



У Черкаській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +16...+19 °С.



У Полтавській і Кіровоградській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +17...+20 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +19...+22 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській і Тернопільській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +15...+18 °С.



У Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +16...+19 °С.



В Івано-Франківській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +16...+19 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +17...+209 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +16...+19 °С.



У Житомирській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +16...+19 °С.



У Сумській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +17...+20 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +21...+24 °С.



У Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +22...+25 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +17...+20 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +18...+21 °С.



У Херсонській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +21...+24 °С.



У Запорізькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +22...+25 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +22...+25 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +15...+18 °С.



Сонце зійде о 5:01, а зайде о 20:47. Тривалість дня складе 15 год 46 хв.