Синоптики обіцяють опади тільки в центрі України

Антициклон Vesna остаточно прожене з України похмуру і дощову погоду, тому останній робочий день тижня пройде без істотних опадів.
По країні в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку берези, в центральних областях - до 238 од./куб. м.
Центральний регіон України
У Вінницькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +17...+20 °С.
У Черкаській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +16...+19 °С.
У Полтавській і Кіровоградській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +17...+20 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +19...+22 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Волинській і Тернопільській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +15...+18 °С.
У Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +16...+19 °С.
В Івано-Франківській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +16...+19 °С.
У Закарпатській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, удень +17...+209 °С.
Північний регіон України
У Київській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +16...+19 °С.
У Житомирській та Чернігівській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +16...+19 °С.
У Сумській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +17...+20 °С.
Східний регіон України
У Харківській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, удень +21...+24 °С.
У Луганській і Донецькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +22...+25 °С.
Південний регіон України
В Одеській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +17...+20 °С.
У Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +18...+21 °С.
У Херсонській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, удень +21...+24 °С.
У Запорізькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +22...+25 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, вдень +22...+25 °С.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +15...+18 °С.
Сонце зійде о 5:01, а зайде о 20:47. Тривалість дня складе 15 год 46 хв.
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