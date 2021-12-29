Синоптики обіцяють дощі і потепління до +17 °С

05:55 21 квітень Київ, Україна

В Україну йде помітне потепління, але на більшій частині країни сьогодні все ще очікуються дощі. На сході в першій половині дня велика ймовірність густого туману з видимістю до 900 м.

Центральний регіон України

У Вінницькій та Кіровоградській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +12...+15 °С.



У Черкаській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +12...+15 °С.



У Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +13...+16 °С.



У Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +13...+16 °С.



У Чернівецькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +13...+16 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +12...+15 °С.



Північний регіон України

У Київській, Житомирській та Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +12...+15 °С.



У Сумській області хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +11...+14 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +12...+15 °С.



У Луганській і Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +14...+17 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, удень +14...+17 °С.



У Херсонській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



У Запорізькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +14...+17 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +13...+16 °С.



У Києві хмарно, дощ. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +11...+14 °С.



Сонце зійде о 5:51, а зайде о 20:01. Тривалість дня складе 14 год 10 хв.