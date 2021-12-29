Синоптики обіцяють дощі і потепління до +17 °С

У Черкаській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +12...+15 °С.
У Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, вдень +13...+16 °С.
У Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +13...+16 °С.
У Чернівецькій області хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +13...+16 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +12...+15 °С.
Північний регіон України
У Київській, Житомирській та Чернігівській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +12...+15 °С.
У Сумській області хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +11...+14 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +12...+15 °С.
У Луганській і Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +14...+17 °С.
Південний регіон України
В Одеській і Миколаївській областях хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, удень +14...+17 °С.
У Херсонській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.
У Запорізькій області хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +14...+17 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +13...+16 °С.
У Києві хмарно, дощ. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +11...+14 °С.
Сонце зійде о 5:51, а зайде о 20:01. Тривалість дня складе 14 год 10 хв.
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