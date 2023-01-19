Штормове попередження: у трьох областях України погіршиться погода

18:44 19 січня Київ, Україна

Завтра, 20 січня, на погіршення погоди очікують на Закарпатті, Львівщині та в Івано-Франківську. Про це попереджає Укргідрометцентр.

"У Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях значний дощ та мокрий сніг", - йдеться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, у північно-східних, більшості центральних та південних областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях – значний дощ та мокрий сніг.



Як зазначається, на окремих ділянках доріг та вулиць можливі порушення у русі транспорту. Оголошено І рівень небезпеки.



