Штормове попередження в Україні на Миколая, 19 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, 19 грудня над територією країни відбудеться протистояння антициклону та циклонів. Саме тому варто готуватись до сильних вітрів.

ДСНС оголосила в Україні штормове попередження. Зокрема, прогнозуються пориви вітру на більшості території України – 15 – 20 метрів за секунду; у Карпатах – 25 – 30 метрів за секунду.

Хоча температура повітря вдень не опускатиметься нижче нуля, очікуються ожеледиця та хуртовини. А найближчими днями вдарять морози: синоптики попередили про різке похолодання до -17, і українцям доведеться миритися з примхами зими.

Середня денна температура сьогодні вдень становитиме +1...+3 градуси. Вночі -1...-3 градуси.

Найтепліше буде у Львові та Сімферополі. Там обіцяють +2...+4 градуси.

Погода в містах України на 19 грудня: