Штормове попередження в Україні на Миколая, 19 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, 19 грудня над територією країни відбудеться протистояння антициклону та циклонів. Саме тому варто готуватись до сильних вітрів.
ДСНС оголосила в Україні штормове попередження. Зокрема, прогнозуються пориви вітру на більшості території України – 15 – 20 метрів за секунду; у Карпатах – 25 – 30 метрів за секунду.
Хоча температура повітря вдень не опускатиметься нижче нуля, очікуються ожеледиця та хуртовини. А найближчими днями вдарять морози: синоптики попередили про різке похолодання до -17, і українцям доведеться миритися з примхами зими.
Середня денна температура сьогодні вдень становитиме +1...+3 градуси. Вночі -1...-3 градуси.
Найтепліше буде у Львові та Сімферополі. Там обіцяють +2...+4 градуси.
Погода в містах України на 19 грудня:
- Ужгород – +1...+3
- Львів – +2...+4
- Івано-Франківськ – +1...+3
- Тернопіль – +1...+3
- Чернівці – +1...+3
- Хмельницький – +1...+3
- Луцьк – +1...+3
- Рівне – +1...+3
- Житомир – +1...+3
- Вінниця – +1...+3
- Одеса – +2...+4
- Миколаїв – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Сімферополь – +2...+4
- Кропивницький – +1...+3
- Черкаси – +1...+3
- Чернігів – +1...+3
- Суми – + 1...+3
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – 0...+2
- Запоріжжя – +1...+3
- Донецьк – 0...+2
- Луганськ – 0...+2
- Харків – 0...+2
- Київ – 0...+2.
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