Штормове попередження в Україні на Миколая, 19 грудня

11:18 19 грудень Київ, Україна

За прогнозом Укргідрометцентру, 19 грудня над територією країни відбудеться протистояння антициклону та циклонів. Саме тому варто готуватись до сильних вітрів.

ДСНС оголосила в Україні штормове попередження. Зокрема, прогнозуються пориви вітру на більшості території України – 15 – 20 метрів за секунду; у Карпатах – 25 – 30 метрів за секунду.

Хоча температура повітря вдень не опускатиметься нижче нуля, очікуються ожеледиця та хуртовини. А найближчими днями вдарять морози: синоптики попередили про різке похолодання до -17, і українцям доведеться миритися з примхами зими.

Середня денна температура сьогодні вдень становитиме +1...+3 градуси. Вночі -1...-3 градуси.

Найтепліше буде у Львові та Сімферополі. Там обіцяють +2...+4 градуси.

Погода в містах України на 19 грудня:

  • Ужгород – +1...+3
  • Львів – +2...+4
  • Івано-Франківськ – +1...+3
  • Тернопіль – +1...+3
  • Чернівці – +1...+3
  • Хмельницький – +1...+3
  • Луцьк – +1...+3
  • Рівне – +1...+3
  • Житомир – +1...+3
  • Вінниця – +1...+3
  • Одеса – +2...+4
  • Миколаїв – +1...+3
  • Херсон – +1...+3
  • Сімферополь – +2...+4
  • Кропивницький – +1...+3
  • Черкаси – +1...+3
  • Чернігів – +1...+3
  • Суми – + 1...+3
  • Полтава – -1...+1
  • Дніпро – 0...+2
  • Запоріжжя – +1...+3
  • Донецьк – 0...+2
  • Луганськ – 0...+2
  • Харків – 0...+2
  • Київ – 0...+2.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.