Сьогодні спекотна і суха погода повернеться в Україну, винятком стануть південно-східні регіони

Атмосферний фронт змістився на південний схід країни, тому в цих областях є ймовірність короткочасних дощів. На решті території України погода буде сухою і спекотною.



У західних областях в повітрі буде спостерігатися висока концентрація пилку злакових трав - до 40 од./куб. м.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С.



У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Волинській та Рівненській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +26...+29 °С.



У Тернопільській та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +26...+29 °С.



У Хмельницькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +27...+30 °С.



У Чернівецькій області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +28...+31 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +15...+18 °С, вдень +29...+32 °С.



Північний регіон України

У Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +28...+31 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +27...+30 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +17...+20 °С, вдень +29...+32 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+19 °С, вдень +30...+33 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +21...+24 °С, вдень +30...+33 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +31...+34 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+22 °С, вдень +30...+33 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, дощ, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +20...+23 °С, вдень +30...+33 °С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 2-7 м/с. Температура повітря вночі +18...+21 °С, вдень +26...+29 °С.



Сонце зійде о 5:23, а зайде о 20:45. Тривалість дня складе 15 год 22 хв.