Сьогодні повітря прогріється максимум до +7 °С, висока ймовірність дощу з мокрим снігом

06:36 15 грудень Київ, Україна

Погода в Україні сьогодні буде хмарною та похмурою, висока ймовірність опадів у вигляді дощу з мокрим снігом. Рятувальники застерігають від сходу лавин у гірських районах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.



Центральний регіон України



На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.



У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.



У Полтавській області похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень -1...+2°С.



На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.



Західний регіон України На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.У Полтавській області похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень -1...+2°С.На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.



У Львівській та Волинській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -1...+2°С.



У Рівненській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.



На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.



На Івано-Франківщині похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -1...+2°С.



У Чернівецькій області похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -2...+1°С.



На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.



Північний регіон України



На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.



На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.



У Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.



Східний регіон України



На Харківщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.



У Донецькій та Луганській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.



Південний регіон України



На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.



У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.



У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -+1...+4°, вдень +2...+5°С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.



У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 2-7 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень 0...+3°С.



Сонце зійде о 07:52, а зайде о 15:54. Тривалість дня становитиме 8 год 2 хв.