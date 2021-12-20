Сьогодні повітря прогріється максимум до +7 °С, висока ймовірність дощу з мокрим снігом

Погода в Україні сьогодні буде хмарною та похмурою, висока ймовірність опадів у вигляді дощу з мокрим снігом. Рятувальники застерігають від сходу лавин у гірських районах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.
Центральний регіон України
На Вінниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень -1...+2°С.
У Черкаській та Кіровоградській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
У Полтавській області похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень -1...+2°С.
На Дніпропетровщині похмуро, дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень +1...+4°С.
Західний регіон України
У Львівській та Волинській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -1...+2°С.
У Рівненській та Тернопільській областях похмуро, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-3°, вдень -1...+2°С.
На Хмельниччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -1...+2°С.
На Івано-Франківщині похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-5°, вдень -1...+2°С.
У Чернівецькій області похмуро, сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень -2...+1°С.
На Закарпатті хмарно, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-2°, вдень +1...+4°С.
Північний регіон України
На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+1°, вдень 0...+3°С.
На Житомирщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень -1...+2°С.
У Чернігівській та Сумській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...0°, вдень 0...+3°С.
Східний регіон України
На Харківщині похмуро, дощ, мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+2°, вдень 0...+3°С.
У Донецькій та Луганській областях похмуро, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +1...+4°С.
Південний регіон України
На Одещині похмуро, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.
У Миколаївській та Херсонській областях похмуро, дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень +2...+5°С.
У Запорізькій області похмуро, без істотних опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -+1...+4°, вдень +2...+5°С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+4°С, вдень +4...+7°С.
У Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 2-7 м/сек. Температура повітря вночі 0...+3°С, вдень 0...+3°С.
Сонце зійде о 07:52, а зайде о 15:54. Тривалість дня становитиме 8 год 2 хв.
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