Сьогодні в Україну прийдуть грозові дощі, але температура повітря не спаде

Літню спеку трохи осадить циклон Arno, він принесе в Україну грозові дощі, а в деяких регіонах можливий короткочасний град і шквальний вітер до 15-20 м/с.



Центральний регіон України

У Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +29...+31 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 °С, вдень +30...+32 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 °С, вдень +29...+31 °С.



Північний регіон України

У Київській області хмарно, дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 °С, вдень +31...+33 °С.



У Житомирській, Чернігівській та Сумській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 °С, вдень +31...+33 °С.



Східний регіон України

У Луганській, Донецькій і Харківській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 °С, вдень +31...+33 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій, Миколаївській, Херсонській і Одеській областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 °С, вдень +30...+32 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +21...+23 °С, вдень +29...+31 °С.



У Києві хмарно, дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 °С, вдень +31...+33 °С.



Сонце зійде о 5:00, а зайде о 21:06. Тривалість дня складе 16 год 6 хв.