Сьогодні в Україні тепло, але хмарно

Синоптики обіцяють теплий, але похмурий понеділок. У більшій частині країни пройдуть дощі, проте повітря встигне прогрітися до +23 °С.
Центральний регіон України
У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +13...+15 °С.
У Черкаській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +13...+15 °С.
У Полтавській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +16...+18 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.
У Кіровоградській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, удень +17...+19 °С.
Західний регіон України
У Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +10...+12 °С.
У Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +10...+12 °С.
У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +10...+12 °С.
У Чернівецькій Хмельницькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +10...+12 °С.
Північний регіон України
У Житомирській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +11...+13 °С.
У Сумській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +15...+17 °С.
У Чернігівській і Київській областях хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +14...+16 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.
У Донецькій і Луганській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.
Південний регіон України
У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.
У Миколаївській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.
У Херсонській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.
В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.
В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.
У Києві хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +14...+16 °С.
Сонце зійде о 5:26, а зайде о 20:23. Тривалість дня складе 14 год 57 хв.
Сьогодні в Україні тепло, але хмарно
06:52 03 травень Київ, Україна
Синоптики обіцяють теплий, але похмурий понеділок. У більшій частині країни пройдуть дощі, проте повітря встигне прогрітися до +23 °С.
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