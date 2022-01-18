Сьогодні в Україні тепло, але хмарно

Синоптики обіцяють теплий, але похмурий понеділок. У більшій частині країни пройдуть дощі, проте повітря встигне прогрітися до +23 °С.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 °С, вдень +13...+15 °С.



У Черкаській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +13...+15 °С.



У Полтавській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +16...+18 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.



У Кіровоградській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, удень +17...+19 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +10...+12 °С.



У Волинській та Рівненській областях хмарно, дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +10...+12 °С.



У Закарпатській області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +10...+12 °С.



У Чернівецькій Хмельницькій областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +10...+12 °С.



Північний регіон України

У Житомирській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 °С, вдень +11...+13 °С.



У Сумській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +15...+17 °С.



У Чернігівській і Київській областях хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +14...+16 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.



У Донецькій і Луганській областях хмарно, дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +22...+24 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.



У Миколаївській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.



У Херсонській області хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.



В Одеській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 °С, удень +21...+23 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, вночі дощ. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 °С, вдень +14...+16 °С.



Сонце зійде о 5:26, а зайде о 20:23. Тривалість дня складе 14 год 57 хв.