Сьогодні в Україні знову дощі і грози

В Україні трохи похолодає, повітря прогріється максимум до +25 °С. У більшості областей пройдуть грозові дощі.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +16...+19 °С.



У Черкаській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+12 °С, удень +19...+22 °С.



У Кіровоградській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +20...+23 °С.



У Полтавській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +21...+24 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.



Західний регіон України

У Львівській та Волинській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +12...+15 °С.



У Рівненській та Хмельницькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +13...+16 °С.



У Тернопільській та Івано-Франківській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +12...+15 °С.



У Чернівецькій та Закарпатській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +14...+17 °С.



Північний регіон України

У Київській та Чернігівській областях хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+13 °С, вдень +16...+19 °С.



У Житомирській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+11 °С, вдень +13...+16 °С.



У Сумській області хмарно, дощ, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +18...+21 °С.



Східний регіон України

У Харківській і Донецькій областях хмарно, дощ, грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, вдень +22...+25 °С.



У Луганській області хмарно, дощ, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+16 °С, вдень +23...+26 °С.



Південний регіон України

В Одеській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+15 °С, удень +19...+22 °С.



У Миколаївській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, удень +21...+24 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +22...+25 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+17 °С, вдень +22...+25 °С.



У Києві мінлива хмарність, дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+14 °С, вдень +13...+16 °С.



Сонце зійде о 4:52, а зайде о 20:58. Тривалість дня складе 16 год 6 хв.