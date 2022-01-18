Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями та ймовірність нічних заморозків

Антициклон, який прийшов в Україну, принесе помітне похолодання, на заході, центрі і півночі країни є ймовірність заморозків на ґрунті до -2 °С. Дощі сьогодні пройдуть в північних областях, решта областей без опадів, температура повітря прогріється максимально до +18 °С.



Центральний регіон України

У Вінницькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +13...+16 °С.



У Черкаській, Полтавській, Кіровоградській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +12...+15 °С.



У Дніпропетровській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Тернопільській і Рівненській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +12...+15 °С.



У Волинській і Хмельницькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +11...+14 °С.



В Івано-Франківській та Чернівецькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +13...+16 °С.



У Закарпатській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +13...+16 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +12...+15 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +12...+15 °С.



У Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, вдень +10...+13 °С.



Східний регіон України

У Харківській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.



У Луганській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +15...+18 °С.



У Донецькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +14...+17 °С.



Південний регіон України

В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +14...+17 °С.



У Херсонській і Запорізькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+9 °С, вдень +15...+18 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+10 °С, вдень +15...+18 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +12...+15 °С.



Сонце зійде о 5:27, а зайде о 20:22. Тривалість дня складе 14 год 55 хв.