Сьогодні в Україні хмарно з дощами

Атмосферний фронт, що йде в Україну із заходу, несе з собою дощі і подальше похолодання. У західних областях країни можливі заморозки, в деяких районах температура повітря може опуститися до нуля.



Центральний регіон України

У Вінницькій і Черкаській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +10...+13 °С.



У Полтавській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +14...+17 °С.



У Кіровоградській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +12...+15 °С.



У Дніпропетровській області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



Західний регіон України

У Львівській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +9...+12 °С.



У Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



У Хмельницькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.



Північний регіон України

У Київській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +11...+14 °С.



У Житомирській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +10...+13 °С.



У Чернігівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +10...+13 °С.



У Сумській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +11...+14 °С.



Східний регіон України

У Харківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.



У Луганській і Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +16...+19 °С.



Південний регіон України

В Одеській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.



У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +16...+19 °С.



У Запорізькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +14...+17 °С.



В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +17...+20 °С.



У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, удень +9...+12 °С.



Сонце зійде о 5:47, а зайде о 20:05. Тривалість дня складе 14 год 18 хв.