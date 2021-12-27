Сьогодні в Україні хмарно з дощами

Атмосферний фронт, що йде в Україну із заходу, несе з собою дощі і подальше похолодання. У західних областях країни можливі заморозки, в деяких районах температура повітря може опуститися до нуля.
Центральний регіон України
У Вінницькій і Черкаській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +10...+13 °С.
У Полтавській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +14...+17 °С.
У Кіровоградській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +12...+15 °С.
У Дніпропетровській області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.
Західний регіон України
У Львівській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+5 °С, удень +9...+12 °С.
У Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.
У Хмельницькій області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.
У Закарпатській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...+6 °С, удень +9...+12 °С.
Північний регіон України
У Київській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +11...+14 °С.
У Житомирській області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +10...+13 °С.
У Чернігівській області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +10...+13 °С.
У Сумській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +11...+14 °С.
Східний регіон України
У Харківській області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +15...+18 °С.
У Луганській і Донецькій областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+7 °С, вдень +16...+19 °С.
Південний регіон України
В Одеській області хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +13...+16 °С.
У Миколаївській та Херсонській областях хмарно, дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +16...+19 °С.
У Запорізькій області хмарно, дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +14...+17 °С.
В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, вдень +17...+20 °С.
У Києві мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 4-9 м/с. Температура повітря вночі +5...+8 °С, удень +9...+12 °С.
Сонце зійде о 5:47, а зайде о 20:05. Тривалість дня складе 14 год 18 хв.
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