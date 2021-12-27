Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями

У понеділок, 19 квітня, погода на всій території країни буде теплою, але не сонячною. В Закарпатській, Тернопільській, Львівській, Вінницькій областях та на півострові Крим можливий невеликий дощ і хмарність протягом усього дня.



Центральний регіон України

У Вінницькій області хмарно, дощ. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +13...+15 °С.



У Черкаській області хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +13...+15 °С.



У Дніпропетровській, Полтавській і Кіровоградській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +13...+15 °С.



Західний регіон України

У Львівській, Хмельницькій та Тернопільській областях хмарно, дощ. Вітер східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +11...+13 °С.



У Рівненській, Волинській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях хмарно, без опадів. Вітер східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +11...+13 °С.



У Закарпатській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +11...+13 °С.



Північний регіон України

У Житомирській, Сумській та Чернігівській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 °С, вдень +12...+14 °С.



У Київській області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +11...+13 °С.



Східний регіон України

У Харківській, Донецькій і Луганській областях хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 °С, вдень +13...+15 °С.



Південний регіон України

У Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 °С, вдень +13...+15 °С.



В Автономній Республіці Крим хмарно, дощ. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень +13...+15 °С.



У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 °С, вдень +11...+13 °С.



Сонце зійде о 5:59, а зайде о 20:01. Тривалість дня складе 14 год 02 хв.